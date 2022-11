Insulti e insinuazioni a Chiara Nasti e a Zaccagni dopo il parto: "Partono le querele"

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno messo al mondo lo scorso 16 novembre il piccolo Thiago. Tanti gli auguri ricevuti sui social della coppia, che ha tempestivamente aggiornato i canali Instagram con le foto del nuovo nato, ma anche qualche critica di troppo.

Battute e insulti al vetriolo non sono infatti piaciuti ai neogenitori. Chiara e Mattia non hanno replicato per il momento, ma la mamma di Mattia Zaccagni ha minacciato l'invio di querele contro chiunque scherzi sulla paternità di Thiago: "Già partita la querela, imbecille!", ha scritto la nonna del piccolo Thiago ad un haters

La gravidanza di Chiara Nasti

"Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papá ti amano tanto" ha scritto Mattia Zaccagni alla compagna a corredo del post che ha annunciato la nascita del figlio. La gravidanza di Chiara Nasti è stata molto discussa. Con alcune sue risposte e affermazioni ha fatto scoppiare delle vere e proprie polemiche: come dimenticare la frase sulle "mamme che svaccano in gravidanza", oppure della risposta - nella quale definì un "gamberetto" l'apparato riproduttivo del suo ex Zaniolo - che Nasti diede dopo i cori dei tifosi della Lazio contro Nicolò. O ancora il commento scritto su Instagram in cui Nasti ha difeso la maleducazione di un bambino solo perché ricco e quindi potenzialmente, in futuro, una persona potente.

Adesso che Thiago è nato, Chiara e Mattia potranno iniziare a pensare al matrimonio, dato che il calciatore ha chiesto a Chiara di sposarlo quest'estate. Chissà come festeggeranno il giorno delle nozze, visto lo sfarzo con cui hanno organizzato la festa per svelare il sesso del bambino nello stadio Olimpico di Roma.