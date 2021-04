Chiara Nasti, lo ammette: con Nicolò Zaniolo è finita

Chiara Nasti lo ha ammesso. La sua storia col calciatore della Roma Nicolò Zaniolo è ufficialmente finita.

Solamente quattro giorni fa l'influencer partenopea aveva smentito la notizia, che pure stava girando. Ma qualcosa si poteva già intuire dalle sue parole: "La nostra relazione c'è ancora ma non voglio rendere pubblico tutto questo, almeno per il momento. Lui si sta concentrando solo sul calcio, che è quello che ama di più, quindi io l'appoggio in tute le sue scelte".

Adesso, sempre come di consueto sui social, la definitiva ammissione. "Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare gossip - è stato lo sfogo di Nasti - ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e vi dico che non ho più alcun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall'altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno".