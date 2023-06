Chiara Nasti e Zaccagni si sono sposati: parata di vip alle nozze - VIDEO

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati. Il sì è arrivato ieri pomeriggio a Roma, nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa in cui si sposarono Francesco Totti e Ilary Blasi. Già genitori del piccolo Thiago, nato otto mesi fa, l'influencer napoletana e il calciatore della Lazio si sono poi recati a Villa Miani per i dovuti festeggiamenti. Un centinaio gli invitati presenti, compresa Angela Nasti, sorella di lei famosa per aver partecipato alla trasmissione televisiva "Uomini e Donne".

Ed è proprio Angela - oltre ad alcuni invitati - a condividere su Instagram i primi video delle nozze. La Nasti è stata immortalata verso l'altare e poi nel party successivo. Il rito che ha unito la coppia è stato religioso. Suggestivo il ballo in tre insieme al bebè, durante la festa.