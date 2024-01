Chiara Nasti di nuovo in dolce attesa: "Baby 2 in arrivo. Non vediamo l'ora!"

La stessa influencer napoletana ha poi confermato il tutto con un post su Instagram, con la foto dell'esultanza del marito dopo la rete: "Ti amo papi. Baby 2 in arrivo. Non vediamo l’ora!".

Chiara Nasti è di nuovo in dolce attesa. Ad annunciarlo, di fatto, è stato il suo compagno Mattia Zaccagni. L'esterno d'attacco della Nazionale ha festeggiato il gol vittoria segnato nel derby Lazio-Roma mimando il gesto del pancione, con il tradizionale pallone sotto la maglia.

