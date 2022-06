Chiara Nasti: "Non sono come le altre che si svaccano in gravidanza". Polemica sui social

Nuova bufera su alcune recenti dichiarazioni di Chiara Nasti. "Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… per ora non ho preso un chilo!”. Con queste parole l'influencer napoletana fa il resoconto dei primi 5 mesi di gravidanza. Le sue parole in materia di peso non sono passate inosservate sui social soprattutto nel momento in cui un utente ha scritto di nutrire qualche dubbio.

Affermazioni che hanno la Nasti a sbottare: “Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi - ha scritto - Soltanto perché le stesse si svaccano.. io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”. Da lì è partito un tam tam di commenti e critiche che ha portato Chiara Nasti a correre ai ripari mettendo una limitazione al suo profilo.