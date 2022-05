Chiara Nasti attacca l'ex Zaniolo ("con quel gamberetto...") poi cancella il post

Ha risposto stizzita, per poi cancellare il messaggio. Chiara Nasti ancora al centro delle polemiche. Questa volta, all'ennesimo messaggio in cui le veniva ricordato il coro intonato dai tifosi della Roma ("Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo") ha perso la pazienza.

Ha infatti replicato in questo modo: "Mmmm, che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno e che siete tutti sfigati e fate anche schifo". Insomma, se l'è presa sia con Zaniolo che con i tifosi.

Tutta la vicenda si riferisce al fatto che l'influencer, oggi incinta del calciatore della Lazio, in passato abbia avuto una relazione col romanista.