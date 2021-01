Chiara Nasti a Dubai: "Solo in Europa viviamo chiusi in casa. Fare due domande a chi ci governa"

In molti per evitare le restrizioni Covid vigenti in Italia hanno preferito lasciare l’Italia per l'estero nelle festività natalizie. È il caso di Chiara Nasti, che ha scelto Dubai, nota influencer che incalzata da alcuni fans critici ha così risposto: “A sto giro più che criticare noi io due domande le farei a chi ci governa considerando che stiamo da un anno in questa situazione e solo in Europa viviamo chiusi in casa e pieni di restrizioni perché qui è tutto normale e tutto funziona (rispettando le regole)".