"Da sola non sapresti neanche pulire i bagni": nuovo attacco social a Chiara Nasti

"Mantenendoti da sola saresti già morta di fame". Nuovo attacco degli haters contro Chiara Nasti e la sua vita extra lusso fatta di borsette griffate, abiti costosissimi e storie Instagram dove sfoggiare la propria ricchezza. Tra i numerosi attacchi sui social con cui Chiara Nasti ha dovuto fare i conti negli anni - basta ricordare il caos mediatico dopo la nascita di suo figlio Thiago - il più recente è arrivato ieri e ha visto un hater dell'influencer prendersela con lei e criticarla proprio per il suo solito sfoggio sui social di una vita extra lusso.

L'utente in questione, che però sembra rappresentare un'opinione molto diffusa, ha sottolineato, commentando un post Instagram dell'influencer, che se dovesse mantenersi da sola, Chiara Nasti sarebbe innanzitutto "già morta di fame" e non sarebbe "neanche in grado di pulire i bagni degli Autogrill". Un'accusa molto dura che vuole sottolineare quanto la venticinquenne napoletana faccia la vita da mantenuta senza fare nulla e vivendo "sfruttando" i soldi di suo marito calciatore. Nasti, però, ha deciso di contrattaccare dando del "frustrato" all'hater e a tutti quelli che la pensano come lui.

La Nasti ha anche risposto con ironia agli attacchi: "Faresti, saresti, per ora sono qui. La prossima vita, magari, hai la fortuna di rinascere me e io sarò quella a fare questo commento da frustrata sotto la tua foto. Mo accetta la realtà". Poi, la mamma del piccolo Thiago, ha aggiunto: "La gente non capisce che più si lamenta più casca male. Ma smettetela e accettate la vostra vita e quella degli altri. Che bella cosa la vita, che spreco passarla a essere cattivi".