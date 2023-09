De Martino esce allo scoperto: chi è la nuova fiamma Martina

Sembra veramente finita tra Belen e Stefano. Se le foto di lei, pubblicate sui social, con Elio Lorenzoni non bastavano, ci ha pensato Stefano De Martino a "Chiarire" tutto.

Lo showman è stato beccato - come mostrano alcune foto di Chi - a Milano con una ragazza. Stefano ha deciso di regalare a Martina - questo il nome della nuova fiamma - una serata romantica in un locale noto: sono arrivati insieme in auto al ristorante, hanno cenato da soli e poi sono andati a casa di lui, dove hanno trascorso la notte insieme.

Chi è Martina Trivelli

Si chiama Martina Trivelli la presunta fidanzata di Stefano De Martino. Estranea al mondo dello spettacolo, ha 26 anni - come riporta Fanpage - è di Pescara, ma vive a Milano da diverso tempo. Lavora nel reparto commerciale di una nota azienda di cosmetici ed è abbastanza seguita sui social.