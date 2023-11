Cecchi Paone: "Il 22 dicembre sposerò a Napoli Simone. La città ci accoglierà con i fuochi d'artificio"

"Sabato 22 dicembre nella Sala d’onore del Maschio Angioino del Comune di Napoli mi sposerò''. E' l'annuncio in esclusiva all’Adnkronos di Alessandro Cecchi Paone che convolerà a nozze con il compagno, Simone Antolini. Per il conduttore tv, che è stato sposato in passato per oltre 10 anni con Cristina Navarro, sarà la seconda volta. ''La cerimonia - racconta Cecchi Paone - verrà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi".

La scelta di Napoli

Il giornalista televisivo ha poi spiegato i motivi della scelta partenopea per le nozze: ''Innanzitutto per la grande affettuosa amicizia che ho con il sindaco che dura da quando lui era Rettore dell’università di Napoli e poi ministro della Ricerca e anche perché Napoli è una città a cui sono molto legato, c’ho vissuto e ho frequentato la quinta elementare e la prima media per motivi di lavoro di mio padre e poi perché da 25 anni insegno all’università di Napoli Scienze della comunicazione e ci vado tutte le settimane. Anche le mie vacanze le faccio sempre nella casa di famiglia a Positano che è un’appendice napoletana. Faremo una grande festa. A Napoli regna il buonumore, l’allegria e la festosità. La città è pronta ad accoglierci con entusiasmo e fuochi di artificio''.

I festeggiamenti (cena e discoteca) dovrebbero tenersi in uno dei teatri storici di Napoli. Tra gli invitati probabili Myrta Merlino, Barbara D’Urso, Vladimir Luxuria, Alfonso Signorini e Marisa Laurito.