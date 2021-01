Caterina Balivo si commuove a Domenica In: "Ho lasciato un programma tv per amore"

Ospite a Domenica In ha rivelato i motivi che l'hanno spinta a lasciare Domenica In. "Ero tutti i giorni in tv, ho fatto tanti quotidiani, mi sono impegnata e divertita e mio marito è stato sempre accanto a me facendo anche dei sacrifici e dei passi indietro. Il coronavirus però avrebbe potuto danneggiare la persona che ho accanto. Ed io pensare di passare un anno senza di lui a casa non ce l’ho fatta".

Caterina Balivo è tornata negli ultimi giorni in tv come giurata ne "Il Cantante Mascherato" su RaiUno.