Caterina Balivo ama il suo corpo: "Oggi ho tre taglie in più. Ma non mi interessa"

Caterina Balivo, contro ogni tendenza, accoglie senza problemi il tempoi che passa. Anzi, sembra andarne fiera. La show girl napoletana, nelle scorse ore, ha lanciato un messaggio importante, partendo proprio dalla sua persona. "Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta", racconta la Balivo a Molto Donna, inserto settimanale de Il Messaggero.

Ovviamente, non invita assolutamente a trascurarsi. "Mi piace prendermi cura di me. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai amando", spiega. Le sue parole hanno fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di commenti positivi.