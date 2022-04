Caterina Balivo, parla il marito: "Vi dico cosa amo di lei..."

"Amo il suo saper essere leggera". A parlare è Guido Maria Brera che, in un'intervista, parla della moglie Caterina Balivo. Brera, scrittore e produttore, al Corriere della Sera, ha parlato della seconda stagione di Diavoli, ma si è soffermato anche sulla sua vita privata.

In particolare ha parlato della showgirl napoletana, sposata nel 2014 e dalla quale ha avuto due figli: Guido Alberto e Cora. "Amo il suo saper essere leggera restando una persona di spessore. Mi aiuta usando due armi: sensibilità e capacità di sdrammatizzare". Poi, sui figli di 9 e 4 anni: "Ai figli ho vietato i videogiochi e imposto di studiare non oltre un’ora e mezza: dopo, fanno attività all’aperto. Devono imparare a studiare in poco tempo perché la vita chiederà di saper fare tutto in fretta".