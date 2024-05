Caterina Balivo si racconta: "Non lascerei mai il lavoro per i figli"

"Io non lascerei mai il lavoro per i figli, pur amandoli moltissimo". A parlare è Caterina Balivo. "Durante il Covid ho fatto io un passo indietro, e sono rimasta a casa per tenere gli equilibri familiari e quando sono tornata al lavoro è stato complicato", ha raccontato la conduttrice partenopea in un'intervista rilasciata al Corriere.

"Le mie amiche e anche mia sorella medico per i primi anni di vita dei figli si sono appoggiate ai nonni o tate, se potevano permetterselo, ma la svolta l'ha avuta la mia amica Margherita che può contare su un asilo all'interno dell’ospedale Le Molinette. Mamma single e fuori sede, non avrebbe avuto la stessa carriera se non fosse stata supportata nel posto di lavoro. Ecco, gli asili nido e le scuole dell'infanzia devono essere di più e garantiti per tutte".

"Io rompo molto le scatole perché diventino persone per bene e possano fare il lavoro che amano - ha spiegato - I miei figli mi vivono come donna indipendente, e di questo sono contenta. La bimba piange perché non la vado a prendere a scuola e io - senza sensi di colpa - le dico 'Mamma lavora'. Se lei replica: 'Allora tu preferisce il lavoro a me?', le spiego che la mamma ha semplicemente orari diversi e non riesce ad essere fuori da scuola. Però se ci penso bene mi rendo conto che a lei, e solo a lei non al maschio, dico spesso 'stai composta, non alzare la voce' come se culturalmente le donne dovessero starsene zitte, senza dare fastidio. E questo è sbagliato. Come è sbagliato che spesso tra noi donne non parliamo di soldi: dobbiamo cominciare a leggere di più le pagine economiche, o non riusciamo neppure a chiedere un aumento".

"Non capisco perché le donne non possano condurre i quiz come gli uomini. Sarò sempre grata ad Andrea Salerno, direttore de La7, che mi fece condurre un quiz. È stata una bellissima esperienza. Ma anche nel nostro mondo c'è ancora tanta strada da fare. Io per esempio nel mio programma ho un gruppo autoriale molto maschile, lo vorrei più femminile. Ho sempre lavorato con gruppi a maggioranza femminile che hanno un gusto televisivo più affine al mio", ha detto ancora la Balivo.