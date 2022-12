Caterina Balivo in palestra per...mangiare panettoni: il video

"Chi come me si allena solo per mangiare panettoni come se non ci fosse un domani da qui fino al 6 gennaio?". È il post su Instagram di Caterina Balivo, che si rimette in forma...preventivamente, in vista delle feste Natalizie.

Moltissimi esercizi e tanta fatica per la conduttrice tv partenopea, che sfoggia peraltro per la palestra una interessante mise leopardata color argento.