Caterina Balivo risponde a chi la critica: "Non sono brutta. Voglio essere contemporanea"

Caterina Balivo tornerà su Rai 1, dall'11 settembre, con La volta buona il suo nuovo programma di infotainment che si propone di raccontare le eccellenze italiane, in vari settori, e che prenderà il posto di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone fino allo scorso maggio.

"Se fossi invidiosa mi starei antipatica anch'io"

La conduttrice piace molto al pubblico, ma molti non le risparmia critiche e commenti. "Potrei dirle che la differenza tra stampa, social e chi monta articoli ad hoc per generare click è tanta... Ma non lo farò". Balivo non sa cosa non le perdonano: "Non sono brutta, non ho drammi, ho un marito e due figli. A 19 anni avevo il primo contratto in Rai e a soli 26 avevo le mie prime serate. Se fossi invidiosa, molto probabilmente, mi starei antipatica anch'io. Siamo cresciuti con la favola della piccola fiammiferaia che, pian piano, ce la fa. Nel momento in cui ti poni come una donna ambiziosa, che non si vuole mortificare e con un suo pensiero ben preciso, iniziano ad arrivare i detrattori".

Secondo Balivo questo aspetto è legato al fatto che "mi hanno conosciuta a 20 anni e, al di là delle rughe, sono rimasta sempre la stessa. Faccio quello che fanno tutte le donne che lavorano: la spesa, mi arrabbio con i miei figli, li vado a prendere, li riporto e non cancello le smagliature che ho per via delle due gravidanze. La mia vita è reale. Ho 43 anni e non voglio fare la 23enne, né la 50enne. Non voglio essere né giovane né vecchia, voglio essere contemporanea".

Le delusioni fanno parte della vita, e per Balivo soprattutto di quella lavorativa, ma lei non ci si vuole "soffermare", "ricordo tutto e lo faccio per evitare di ricommettere gli stessi errori di valutazione". A questo punto la conduttrice ha raccontato un aneddoto che ancora ricorda con estrema nitidezza: "12 anni fa circa chiesi una foto a Skin degli Skunk Anansie durante un evento a Milano dove, a un certo punto, sarebbe arrivata anche Naomi Campbell. Mi piaceva tantissimo, ma rispose fredda: 'Sto aspettando la mia amica e non mi voglio perdere il suo momento'. Non ci rimasi male, ma lo ricordo come fosse ieri".

Con la popolarità ha un rapporto "bello, sano, naturale. È uno spin-off del mio lavoro. parlo con tutti e mi diverto ad ascoltare le storie delle persone che ho intorno". I suoi figli per lei sono "meraviglie della natura", ma non le somiglia molto o meglio: "Cora, 6 anni, ha preso tutti i nostri difetti, mentre Guido Alberto, 11 anni, è un bambino molto sensibile. lo vedi perché ha una presenza importante, ma è di una sensibilità incredibile. Io vado dritta. Sono pratica, asciutta e mi rendo sempre più conto che, certe volte, dovrei essere più morbida".