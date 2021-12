Caterina Balivo a cuore aperto: la pandemia e la sua crisi matrimoniale

Non si è tirata indietro, Caterina Balivo, nel salotto di "Verissimo". La conduttrice partenopea ha infatti raccontato a Silvia Toffanin della recente crisi che ha attraversato con suo marito Guido Maria Brera, padre dei suoi due figli Guido Alberto e Cora.

"Non esiste la famiglia perfetta. Neanche la mia lo è. Ci sono sacrifici, litigi, crisi, voglia di lottare per stare insieme - ha spiegato Caterina Balivo - E ci sono anche giorni in cui dico “Preferisco stare da sola”. È inutile mettere una foto da famiglia perfetta, se stai vivendo una crisi di coppia. È un errore che fai a te stessa e alle persone che ti seguono: o scegli di non raccontare o devi dire la verità".

È la seconda crisi che attraversa il suo matrimonio. La prima li travolse quando vissero qualche anno fa un aborto spontaneo, la seconda - ha spiegato - è arrivata con la pandemia di Covid-19. "In quest’anno e mezzo di pandemia si è creata una lontananza: io avevo voglia di tornare a vivere, di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di viaggiare; lui no, lui è più orso e voleva seguire i suoi interessi. In quei momenti, devi essere brava a superare le distanze, a parlarne, anche se ci sono dei giorni in cui hai voglia di chiamare l’avvocato, devi essere brava a non farlo. Ci sono stati dei momenti in cui ho detto “basta”. Poi però ci sono i figli e c’è un amore infinito".

"Le crisi di coppia fanno bene se sono costruttive - ha concluso la Balivo - ma è necessario l’amore e nel mio caso c’è. Ancora oggi guardo mio marito e penso “quanto è bono”. Lui è lì, con il suo sorriso e la sua dolcezza. Fra di noi, il più dolce è lui, io sono quella che graffia di più, sono sincera nel bene e nel male".