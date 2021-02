Buon compleanno Caterina Balivo: mamma dolcissima e super glam

La conduttrice napoletana, impegnata anche ieri sera nel programma tv di Milly Carlucci, Il Cantante mascherato, festeggia oggi 41 anni.

Trascorrerà questa giornata importante con i suoi affetti più cari. Dietro le quinte Caterina Balivo è una mamma dolcissima e "super glam".

Nelle scorse settimane ha rivelato a Domenica In da Mara Venier i motivi che l'hanno spinta a lasciare gli ultimi programmi in tv che la costringevano a stare troppo tempo lontana da casa: "Ero tutti i giorni in tv, ho fatto tanti quotidiani, mi sono impegnata e divertita e mio marito è stato sempre accanto a me facendo anche dei sacrifici e dei passi indietro. Il coronavirus però avrebbe potuto danneggiare la persona che ho accanto. Ed io pensare di passare un anno senza di lui a casa non ce l’ho fatta".