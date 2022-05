Caterina Balivo torna in tv con "Chi vuole sposare mia mamma?"

Caterina Balivo torna in tv con un nuovo programma in onda su TV8. Si tratta di ‘Chi vuole sposare mia mamma?’, un programma inedito che ha subito incuriosito la conduttrice napoletana. "Si, lo voglio! Ho risposto decisa appena mi hanno proposto la conduzione di “Chi vuole sposare mia mamma?” perché che i figli siano protagonisti della vita sentimentale delle mamme mi ha molto incuriosita", ha detto.

Il programma vede protagoniste mamme single, accompagnate da un figlio o una figlia ormai adulti, in cerca di una storia d'amore. "Quando si cresce e per varie ragioni la tua famiglia non è più unita, ognuno reagisce in maniera diversa ma tutti hanno lo stesso obiettivo, quello di vedere felice la loro mamma che è una sola, sempre. E poi avevo voglia di sperimentare nuovi progetti e trovo che questo “dating” sia inedito proprio per il confronto mamma figlio/a. Ovvio, la mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore tutti noi ne saremo felici", ha spieghato ancora la Balivo.