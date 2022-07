Caterina Balivo, Capri e quel suo "enigmatico" messaggio sui social

"Nerano Capri. Chi ha seguito le mie storie capirà". Un'enigmatica Caterina Balivo, su Instagram, scrive questo criptico messaggio a chi la segue. Che cosa avrà voluto dire la conduttrice partenopea?

Di certo per lei è un momento da incorniciare: dopo un anno di lavoro, rieccola a godersi finalmente le ferie nella sua Campania, proprio dove nel 2014 convolò a nozze con il manager finanziario Guido Maria Brera.

Si è recata a Nerano per un tour della Costiera Amalfitana con la piccola Cora per poi fare tappa a Capri. Non rivela troppo, ma come sempre suscita curiosità, da qui il suo "misterioso" messaggio in barca mentre costeggia l'Isola Azzurra con sua figlia.