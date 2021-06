Carolina di Monaco, weekend da favola tra Capri e Napoli

È tornata a Napoli, Carolina di Monaco. La principessa monegasca si è regalata infatti lo scorso weekend sullo Zaca, il veliero della contessa e del conte Memmo D'Amelio, ormeggiato al porto turistico di Capri,

Carolina e gli amici sono andati in barca toccando le coste di Procida, la Baia di Ieranto, Nerano, Li Galli ed Amalfi per poi rientrare sull'isola Azzurra.

La tappa successiva è stata a Napoli, col gruppo di aristocratici guidati da Riccardo Villari (presidente di Città della Scienza) il quale aveva organizzato per loro la giornata tra i monumenti più importanti della città.

"Ho scoperto in Carolina di Monaco una profonda conoscenza di Napoli con le sue storie e leggende che forse nemmeno un napoletano conosce. Carolina - ha spiegato Villari - è rimasta colpita dalla bellezza diversa che presenta Napoli dal centro storico al Museo del Real Bosco di Capodimonte e dallo straordinario mistero che emana il Cristo Velato che già conosceva. Mi ha stupito la sintonia che la principessa Grimaldi ha con le cento atmosfere che questa città riesce a regalare. Questa è stata e sarà un'ottima partenza per la nostra Campania, per la città di Napoli e per le bellezze del nostro Golfo".

Agli amici - è ripartita stasera con un volo privato - Carolina ha detto di essere rimasta affascinata dalla città e che tornerà presto.