Carolina di Borbone esulta per l'Italia: sommersa dagli insulti

Da discendente dei Borbone non avrebbe dovuto tifare per l'Italia. Avrebbe dovuto tenere fede al Regno delle Due Sicilie e non riconoscere l'Italia come suo “stato”. In realtà gli azzurri con la loro vittoria hanno fatto esplodere l'entusiasmo anche di Carolina di Borbone, discendente della famiglia storica dei Borbone. Sui social l'ereditiera ha postato una foto di lei festante con la didascalia: “Siamo campioni d'Europa, bravissimi”.

Non l'hanno presa bene alcuni neoborbonici che si sono fatti sentire nei commenti. “Principessa…i vostri Avi…i NOSTRI RE….si staranno rivoltando nella tomba!!!” ha scritto qualcuno a cui ha fatto eco anche qualcun altro con un altro commento. “Ah. Adesso sei italiana? Dove vivi?, in italia? Quella nazione fondata dai Savoia, nemici giurati della tua famiglia”. Una vena polemica che non sembra aver tanto toccato Carolina che ha continuato a esultare con i suoi follower.