Carmen Russo: "Flirt con Stefano De Martino? Immagino si sia fatto una risata"

“Un flirt con Stefano De Martino? Ma ci rendiamo conto? Stefano è bellissimo, bravo, simpatico e pure napoletano. Però io non ho mai cercato il toy boy. Lui ha sempre bellissime donne e immagino si sia fatto una risata". Così Carmen Russo, nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale "Nuovo", ha smentito seccamente le voci su un presunto flirt con Stefano De Martino.

"Come ho scoperto questa cosa? Un amico me l'ha girata, voleva sapere come stessero davvero le cose e gli ho spiegato che non era vero nulla”, ha aggiunto la nota showgirl, moglie del ballerino napoletano Enzo Paolo Turchi.