Nasce il primo brano di Tony Colombo feat. Tina: “TiAeMmeO”

Quasi due anni di matrimonio non proprio "tranquilli", segnati da numerose vicende che, nel bene e nel male, hanno reso la loro relazione ancora più solida – stando almeno alle sensazioni ‘social’. Parliamo di Tony Colombo e Tina Rispoli, una delle coppie che più ha fatto discutere nei mesi scorsi, anche a livello nazionale. Oggi i due stringono un altro tipo di rapporto, quello lavorativo – anche se solo per “scherzo, per gioco”, come dice Colombo.

Nasce infatti il primo singolo scritto e cantato in due: “TiAeMmeO”, spelling di “T’amo”, le due dolci parole che la coppia sovente si sussurra. Il brano uscirà fra qualche giorno anche se Colombo lo definisce già “la hit dell’estate, una canzone bellissima”.

“A Tina piace cantare”, spiega l’interprete siculo-napoletano. Così, cantando in due sotto lo stesso tetto, è nata questa dedica d’amore che – dalle prime note – ha sonorità trap molto in voga.