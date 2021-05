Diletta Leotta e Can Yaman "innamorati" a Capri: "Anche il cielo trattiene il fiato"

Can Yaman e Diletta Leotta si concedono qualche giorno di relax sull'isola di Capri. A bordo di un motoscafo, i due hanno visitato la Grotta Azzura, i Faraglioni, per poi tuffarsi nelle acque cristalline che circondano l'isola più bella del mondo.

I due hanno condiviso diverse immagini sui social e dopo un momento buio sembra essere tornato il sereno. La coppia del momento, infatti, è sembrata molto affiatata, in barba a chi ha più di qualche dubbio su questa love story. Can Yaman, in particolare, ha anche commentato lo scenario mozzafiato che Capri offre: "Persino il cielo trattiene il fiato quando vede i Faraglioni di Capri".