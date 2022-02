Berlusconi sarebbe pronto a sposare Marta Fascina: la giovane fidanzata napoletana

Silvio Berlusconi, 85 anni, sarebbe pronto a sposare Marta Fascina. A lanciare l'indiscrezione diversi quotidiani nazionale che parlano di un terzo matrimonio per il Cavaliere.

L'imprenditore e la sua giovane fidanzata napoletana si frequentano dal 2020 e attualmente convivono. Si parla di "un annuncio imminente" per quello che sarebbe il terzo matrimonio per Berlusconi dopo quelli con con Carla Dall'Oglio dal 1965 al 1985 e con Veronica dal 1990 al 2012.

Chi è Marta Fascina

La 32enne è nata a Reggio Calabria ma è residente a Portici. Alle Politiche del 2018 era stata eletta alla Camera dei Deputati nella lista di Forza Italia in quota proporzionale nel Collegio Plurinominale Campania 1. Prima della sua elezione ha rivestito la carica di Press Officer and Public relation specialist presso l’AC Milan. La giovane è laureata in lettere e filosofia alla università La Sapienza di Roma.