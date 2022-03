Berlusconi e Marta Fascina, sabato il "matrimonio simbolico"

Sabato prossimo sarà il giorno del "matrimonio simbolico" tra Silvio Berlusconi e la sua giovane compagna napoletana Marta Fascina. A riferirlo è il Corriere della Sera.

La location scelta per l'evento, che non avrà valore giuridico ma sarà solo una festa simbolica, è Villa Gernetto. Non sarebbe bastato il 'pressing' delle persone più vicine all'ex Premier per rimandare il tutto di qualche settimana.

Ristretta la cerchia degli invitati, che potrebbero essere poco più di 50 tra parenti, amici di una vita e vertici di Forza Italia.