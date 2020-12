Da Napoli alla ricerca dell'estremo nel mondo con Benedetta D'Anna

Parte da Napoli l'idea della trasmissione che andrà in onda a Canale Italia nella prossima annata. Extreme sarà un rotocalco alla ricerca e ponendo attenzione a tutto ciò che è estremo. Look, sport abbigliamento saranno attenzionati da un attenta commentatrice come Benedetta D'Anna ala sua prima conduzione.

Gli studi televisivi, che saranno gli studios di Casoria della Quality sound productions, avranno un look inerente e inaugurano così il ciclo di produzioni per un palinsesto tutto made in Naples curato dalla pressitalygroup e Ugo Autuori. "Extreme sarà un contenitore rivolto a un target giovanile, ma stiamo lavorando anche allo sport e alla moda riportando ai fasti il format Trend che fu lanciato negli anni 90 da odeon TV con la regia di Antonio Adamo" Ugo Autuori inoltre aggiunge "Canale italia è una TV digitale terrestre di grande appeal e stiamo studiando già da tempo la possibilità di avere un pacchetto di format di qualità provenienti dalla creatività di noi del sud".