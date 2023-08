Belen posta un video di cervi: messaggio a Stefano?

Non c'è pace per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Stavolta, dai profili social della showgirl argentina arriva quella che sembra a tutto gli effetti una frecciata al presentatore e ballerino napoletano. I due stanno vivendo, da settimane, un momento di separazione mai ufficializzato pubblicamente.

A rompere il silenzio è stata proprio Belen che nelle scorse ore ha postato un reel che ritrae un branco di cervi, animale notoriamente dotato di corna. Ad accompagnare le immagini non c'è alcun testo, ma i follower non hanno dubbi: si tratterebbe di un messaggio rivolto a De Martino e a un suo ipotetico tradimento.

"Se prendi tutte queste corna te noi siamo rovinate" scrive giada. "Autoironia come dote delle donne intelligenti" commenta Cecca. "Ricordo ancora quando Emma, tradita, cantò, 'Bella senz'anima', chi tradisce una volta tradisce per sempre" il pensiero di Emy.

A colpire è proprio il like di Emma Marrone, ex fidanzata di Stefano De Martino ai tempi di Amici che fu lasciata proprio in favore della Rodriguez. Dopo anni di schermaglie a distanza, le due sono riuscite anche a diventare amiche ed è possibile che il like la cantante abbia voluto comunicare la sua solidarietà alla 38enne argentina.

Quello che Belen Rodriguez e il 33anne originario di Torre Annunziata c'è sempre stato un rapporto molto burrascoso. Sposati nel 2013, si sono separati nel 2015, per poi tornare insieme nel 2019 e allontanarsi di nuovo nel 2020. L'ultimo ritorno è datato 2022. Hanno un figlio, Santiago, mentre la Rodriguez ha avuto una seconda figlia da Antonino Spinalbese.