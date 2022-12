Belen e Stefano, Natale da favola nella maxi villa di Posillipo

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno approfittato di queste festività per godersi qualche giorno nella villa che il conduttore napoletano ha affittato a Posillipo. Non lo hanno nascosto, pubblicando entrambi numerose foto sui social, pronti a cullarsi nella pace ritrovata dopo anni d'amore turbolento: a gennaio 2022 sono infatti tornati insieme dopo un anno e mezzo da separati, e questo è per loro il Natale dell'unione ritrovata.

È proprio Stefano a raccontare un momento di puro godimento con la compagna, immortalandola mentre si siede sulla scogliera per ascoltare il rumore delle onde ad occhi chiusi. "Buon Natale a tutti", scrive a corredo, a voler lasciare intendere quanto il suo cuore abbia oggi trovato pace. Poi la foto di una tavola imbandita con lo sfondo dell'orizzonte, infine una passeggiata tra la natura, al tramonto. Con la coppia ci sono alcuni amici. E c'è anche il cane Choco, l'adorato labrador marrone scuro adottato dal 33enne due anni fa. Presenti ovviamente anche Santiago, 9 anni, frutto dell'amore della coppia unita ormai da dieci anni (seppure tra alti e bassi), e Luna Marì, avuta da Belu un anno e mezzo fa con il parrucchiere Antonino Spinalbese, con cui ha avuto una breve relazione (proprio durante i "bassi").

Fu proprio Stefano qualche settimana fa a raccontare che cosa l'ha spinto a prendere in affitto la villa, dopo che le foto circolate in rete avevano scatenato il chiacchiericcio sul presunto prezzo: "Questa villa a Marechiaro, che per inciso ho preso in affitto e non ho comprato, è finita al centro del chiacchiericcio perché nel giorno del mio compleanno ho deciso di pubblicare una foto del cancello che dà sul mare", ha raccontato in una intervista a Fanpage. "Volevo condividere, in uno slancio di entusiasmo, come stessi passando il mio 33esimo compleanno, cioè al mare. Ho deciso di prenderla in affitto perché lavoro qui, avevo bisogno di uno spazio creativo dove scrivere con gli autori, convocare i musicisti e andare a lavorare". Ed ora c'è tornato per motivi decisamente più rilassanti.