Belen guarda la luna e si immalinconisce: messaggio a Stefano De Martino?

"Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso delal luna sull'acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti". Sembra decisamente malinconica Belen Rodriguez nella sua ultima esternazione social, su Instagram. L'ex di Stefano De Martino sembra utilizzare un linguaggio in codice per parlare della sua storia appena finita. La citazione è accompagnata da una foto della luna che illumina parzialmente il mare. Uno scatto simile era stato pubblicato qualche giorno prima proprio dal ballerino e conduttore Stefano De Martino. "Aspettando la luna", aveva scritto De Martino. Nonostante le reciproche storie - alcune già tramontate - potrebbe essere un modo per riavvicinarsi.

Simona Ventura e Laura Chiatti hanno provato a consolare Belen, scrivendole messaggi d'affetto.