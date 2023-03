Belen tradita da De Martino? "Mio marito è molto birichino"

Belen si è raccontata a Le Iene - Inside, spin off del programma di Italia 1, nell'intervista che ha avuto come oggetto l'amore. Inevitabile il riferimento a Stefano De Martino, il padre del suo primogenito Santiago con cui è tornata da qualche mese.

"Tuo marito è birichino?", è stato chiesto alla showgirl che ha risposto: "Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!". "Non lo tengo a bada. Le ossa gliele ho spezzate più di una volta", ha detto ancora. "L'amore per me è quando riesci ad amare senza dare nulla in cambio. A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un'idea", ha detto Belen.