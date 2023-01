Stefano De Martino su Belen: "A letto crollo subito. E' lei che gestisce il telecomando"

Stefano De Martino in una lunga intervista a Vanity Fair ha raccontato come vive il rapporto con Belen. Il conduttore televisivo ha parlato tra le altre cose anche anche delle sue serie tv preferite, Suits su tutte.

"Abbiamo gusti differenti, senza contare che io la sera vado in coma istantaneo appena mi sdraio. Lei ha più facilità a gestire il telecomando. Io, invece essendo molto in giro per lavoro tra Milano e Napoli, quando sono solo guardo le mie serie e la risolvo così", spiega precisando che però è Santiago che decide in primis cosa vedere in tv.