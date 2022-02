De Martino e Belen in giro con Santiago: il video virale sul web

Stefano De Martino, Belen Rodriguez e il loro figlioletto Santiago in giro come una famiglia. Questa la scena che appare in un video condiviso dal magazine Whoopsee.it dove si vedono i tre organizzarsi fuori dalla casa milanese dell'ex ballerino.

La famiglia è uscita da casa come se avessero passato la notte insieme e a confermare la cosa sarebbero anche alcune storie condivise da Belen con Santiago che suona il pianoforte di Stefano. I tre, poi, sono saliti su un van per dirigersi verso l'aeroporto per una vacanza padre-figlio.

Le voci di un ritorno di fiamma tra Belen e Stefano si fanno sempre più insistenti, ma al momento nessuno dei due conferma. La showgiurl, ospite a Verissimo, ha parlato di Antonino Spinalbese e del sogno di "avere una famiglia con una sola persona", ma su De Martino tutto tace. Belen si dice felicemente single.