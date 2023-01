Belen: "Non sono stata io a lasciare Stefano. Mi piacerebbe stare assieme a lui per sempre ma..."

Con Stefano De Martino si sono presi e lasciati più volte, ma Belen fa una rivelazione sul rapporto con l'ex ballerino al settimanale “F”.

“Mi piacerebbe tantissimo rimanere con Stefano per sempre, sarebbe un super lieto fine, ma io sono super esigente. Nella vita ne ho fatte di tutti i colori. Per quanto ho vissuto dovrei avere 65 anni”.

“Ho sofferto tantissimo per Stefano De Martino”, rivela Belen che ammette di essere stata lasciata da Stefano. “Sembro forte perché in questo mondo devi farti una corazza altrimenti ti mangiano, ma nel mio privato sono molto cucciola, molto generosa. Mi chiedi una cosa e te ne do mille. Però pretendo altrettanto”.