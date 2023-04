Festa in casa De Martino-Rodriguez: Santiago compie 10 anni

Compleanno da ricordare in casa De Martino-Rodriguez: il piccolo Santiago compie 10 anni. E' il figlio nato dal matrimonio tra l'ex ballerino di Amici e la showgirl argentina. Mega-torta, tutta la famiglia presente e tanti amici radunati nella casa di Posillipo per celebrare l'evento, come immortalato da diversi scatti pubblicati poi sulle pagine social di entrambi. Con loro anche Luna Marì, figlia della conduttrice de Le Iene e di Antonino Spinalbese. I richiami sulla torta riconducono tutti alla passione per il basket di Santiago.