Belen su De Martino: "È un bello che balla" E aggiunge: "Voglio un terzo figlio"

Silvia Toffanin ha ospitato a Verissimo le sorelle Rodriguez. Belen, in particolare, ha confessato che in futuro vorrebbe un terzo figlio. Lo stesso desiderio è condiviso da Stefano De Martino, ex marito di Belen dalla quale ha avuto il figlio Santiago. I due, negli ultimi mesi, si sono molto riavvicinati e c'è chi parla di un ritorno di fiamma.

Parlando del rapporto con De Martino, Belen guarda al passato: "Mi ha lasciata sola quando ero incinta. Stefano era impegnato con Amici. Andava via la mattina e tornava la sera. Vivevo la casa". Silvia Toffanin, quindi, ha chiesto: "E ora cosa fa?". Belen ha risposto: "Ora balla e fa tanto altro. Diciamo che è un bello che balla".