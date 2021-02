Belen incinta, le parole su Stefano: "Sono piena di pepe ma non farei mai battute per rispetto di Antonino"

Belen ha ufficialmente confermato di essere incinta di cinque mesi del 25enne Antonino Spinalbese. In molti si chiedono quale possa essere stata la reazione di Stefano De Martino, da cui ha avuto Santiago, alla notizia del bebè in arrivo.

Sulle presunte frecciatine lanciate a Stefano, Belen chiarisce, come riporta Today: "Voglio chiarire, io sono piena di pepe da sempre, ma non mi permetterei mai di fare battute - assicura - Non lo farei per rispetto di Antonino, non sarebbe rispettoso e nemmeno furbo. Per quanto dispiaccia la fine di un rapporto e rimanga un po' di rancore - sarei una falsa a dire che non resta un po' di amaro in bocca - quando volti pagina è tutto passato. Nei post parlo di me, del mio carattere, della mia guerra che è sinonimo di vita, quella che affronto ogni giorno".