Belen incinta: Stefano De Martino non l'ha presa bene

L'annuncio della possibile seconda gravidanza di Belen Rodriguez ha sconquassato l'ambiente del gossip nostrano e ha generato anche reazioni forti. La showgirl sarebbe in dolce attesa con l'hairstylist Antonino Spinalbese a pochi mesi dall'inizio della loro relazione. Al momento non ci sono ancora conferme né smentite ufficiali ma la notizia è ormai sulla bocca di tutti.

La reazione di Stefano De Martino

È logicamente arrivata anche alle orecchie di Stefano De Martino che stando ai “beninformati” non l'avrebbe presa per nulla bene. Sentiti alcuni suoi amici storici non sarebbe stato felice della notizia. Chissà se perché la relazione tra la sua ex moglie e il nuovo fidanzato è ancora “fresca” e lui voleva provare a riconquistarla. Questa notizia metterebbe una pietra tombale sulla loro storia e probabilmente l'ha toccato profondamente. Staremo a vedere nei prossimi giorni se ci saranno reazioni ufficiali.