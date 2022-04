Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme: "Ma fra poco ci rilasceremo. Andrà con altre donne"

Arriva la conferma ufficiale nel corso della puntata de “Le Iene“, in onda mercoledì 6 aprile su Italia1. E' proprio la showgirl argentina a rivelarlo. La coppia ha avuto il figlio Santiago prima di separarsi.

Nello spazio dedicato alle domande del pubblico, una telespettatrice ha scritto un messaggio provocatorio e Belen ha così risposto: “De Martino è come il vino buono, che invecchiando migliora, me lo fai assaggiare? Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”, ha commentato con il sorriso.

Un altro utente ha scritto alla presentatrice delle Iene: "Belen se hai bisogno di far volare la tua farfalla ci penso io”. la sua risposta: “La mia farfalla si è allargata ormai come un aquilone dopo due gravidanze. Adesso sto pensando all’addominoplastica, diciamo che l’ho perduta come il povero gabbiano ha perduto la compagna"