Coronavirus, tampone per Belen a Capri: rientrava dalla Spagna

Belen Rodriguez è giunta a Capri ieri sera ed è stata sottoposta oggi al tampone dall'Asl Napoli 1 Centro nella villa di Marina Piccola in cui alloggia.

La showgirl argentina era atterrata all'aeroporto di Capodichino proveniente da Ibiza per poi recarsi in motoscafo a Capri. Per lei come per chiunque provenga dall'estero c'è l'obbligo di tampone per le normative anti Covid-2019. Attesa per l'esito da Napoli.