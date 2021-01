Belen punzecchia De Martino: "Ho le p***e e le ho sempre mantenute"

Una raggiante Belen Rodriguez, al quarto mese di gravidanza, sembra voler punzecchiare il suo ex Stefano De Martino. Sul profilo Instagram della showgirl, infatti, è comparsa una foto che laritrae con un maglioncino a collo alto e i capelli sciolti, ma a far pensare è la didascalia della stessa foto: "Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la parola e le ho sempre mantenute tutte e due – Scarface".

Il testo è ovviamente tratto dal film scritto da Oliver Stone e interpretato da Al Pacino, ma in tanti ci hanno visto una frecciata al conduttore di "Stasera tutto è possibile". Il rapporto dai due sarebbe sempre più teso e De Martino non avrebbe accolto con piacere la notizia della gravidenza di Belen. Ora, si attende la prossima mossa del ballerino che potrebbe rispondere a tono alla sua ex.