Belen e De Martino, weekend romantico a Napoli: fan impazziti

Weekend romantico per Belen e Stefano De Martino all'ombra del Vesuvio. La coppia - anche se di ufficiale non c'è ancora nulla - sembra essere tornata agli "antichi fasti" e non perdono occasione per stare insieme.

Stefano era già a Napoli, mentre la showgirl era a Milano per altri impegni, ma appena le è stato possibile ha raggiunto il suo "ex" marito. Niente bambini, un fine settimana solo per loro tra la città partenopea e Capri.

Di ufficiale, come detto, non c'è niente. I due non postano foto insieme, anche se sono stati "paparazzati" da alcuni fan. Una nuova "fuga d'amore" che segue le festività di Pasqua in famiglia, con la gita che ha visto protagonisti anche i due piccoli Santiago e Luna Mari.