Stefano - Belen, la rottura è "fake": "Solo una strategia mediatica"

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ancora al centro del gossip e i fan si chiedono se veramente i due si sono nuovamente separati. Gli indizi social farebbero pensare di sì, ma c'è chi parla solo di "strategia mediatica".

Belen avrebbe un flirt estivo con l’imprenditore Elio Lorenzoni, mentre Stefano starebbe vivendo un'estate da single. A parlare sono alcune immagini diffuse dai giornali di gossip, ma come detto la crisi sentimentale non convince tutti.

Secondo il settimanale Nuovo Tv, presto Stefano e Belen torneranno insieme. La tesi viene confermata anche dal giornalista Alberto Dandolo, che sulle pagine di Oggi riporta alcune testimonianze: “Amici vicini a loro due dicono che il rapporto in realtà è solido”, “Quindi non si tratta di un’addio ma forse di una strategia mediatica. Forse il tutto servirà per alzare le quotazioni sul mercato televisivo", “Ricordiamo che Belen quest’anno non sarà al timone de Le Iene e Tu Si Que Vales”.