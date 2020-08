Capri, è arrivato l'esito del tampone per Belen

Belen Rodriguez ha postato sul suo profilo Instagram il certificato dell'Asl di Napoli, che attesta la negatività del tampone al Covid-19. La showgirl si era sottoposta al tampone a Capri, dopo essere giunta sull'isola da Ibiza, come impongono i protocolli sanitari per chi rientra dall'estero in Campania.

Belen Rodriguez resterà dunque a Capri nella villa in cui alloggia a Marina Piccola con vista spettacolare sui Faraglioni.