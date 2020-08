È già finita tra Belen e il nuovo fidanzato napoletano

È durata lo spazio di un paio di fine settimana la storia tra Belen Rodriguez e l'imprenditore Gianmaria Antinolfi. Così come ne aveva annunciato il flirt, a parlarne è il settimanale “Chi” che ha raccontato che tra i due si è trattato di una veloce liaison. Nonostante il fine settimana con festeggiamenti per il compleanno di Antinolfi, sembra che tra i due non abbia funzionato e sia stata Belen a voler tornare sui propri passi. Sono molti a scommettere che in realtà lei pensi ancora al suo ex Stefano De Martino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I post su Instagram

A provarlo sarebbe un botta e risposta a distanza delle ultime ore su Instagram. I post che hanno pubblicato nelle ultime ore somigliano a un botta e risposta. Entrambi hanno pubblicato la foto della luna. A cominciare è stato Stefano con la didascalia, “Aspettando la luna”. A stretto giro è arrivato il post “risposta” di Belen che ha pubblicato sempre una foto della luna con la didascalia "Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti”. A qualche fan della coppia questo scambio a distanza non è sfuggito tanto da dire a Stefano: “Torna da Belen”. Ascolterà il consiglio?