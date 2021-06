Stash e Giulia, battesimo da favola per la figlia Grace

Gran giorno, sabato, per Stash e la sua compagna, Giulia Belmonte. Si è battezzata Grace, la loro bambina adesso di cinque mesi. Cantante e showgirl, attraverso i propri profili Instagram, hanno portato avanti una corposa cronaca della giornata, questa all'insegna della corinice da favola della costiera amalfitana e dei loro abiti - anche di Grace - griffati Dolce e Gabbana.

Il battesimo

Il rito è stato celebrato nel Duomo di Ravello. "Ho provato ad immaginare più volte questo momento e non mi sarei mai aspettata che sarebbe stato così bello", ha scritto Giulia via social, "La mia famiglia, il mio posto sicuro, il mio cuore, non potrei desiderare altro". "Non esiste uno sguardo più sincero del tuo, un amore più sincero del tu, un sorriso più sincero del tuo. Mi hai fatto capire quanto può essere intenso ogni secondo della vita. Auguri piccola Grace", le ha fatto eco Stash.

Il caso dell'aeroporto di Pescara

Una giornata di serenità dopo il caso mediatico che ha coinvolto la coppia nelle scorse settimane, quando i due hanno denunciato un episodio di inefficienza presso l'aeroporto di Pescara, per poi ricevere in replica la risposta della stessa struttura. Stash era arrivato a parlare di "angherie" subite dalla piccola Grace per l'attesa vissuta e per la mancata partenza della compagna su un volo per Milano Linate, ma lo scalo aveva replicato: "La passeggera si presentava ai controlli di sicurezza 15 minuti dopo il previsto orario di chiusura del volo; la passeggera non era provvista di regolare biglietto per l’infante. ll sistema di biglietteria della compagnia aeree non permette l’emissione di biglietti per voli già chiusi".