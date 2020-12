Barbara D'Urso: "Ho tanti corteggiatori, sono pronta a scegliere un fidanzato"

Nel nuovo numero in edicola, il settimanale Oggi presenta una particolare intervista che Barbara D'Urso ha rilasciato a Giovanni Ciacci. La popolare conduttrice napoletana, in forza ai canali Mediaset, parla anche d'amore e spiega: "La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato. In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione".