Barbara D'Urso: "Sono pronta a scendere in campo in politica"

Intervista al settimanale “Oggi” dela conduttrice 62enne, che ha annunciato di essere pronta a scendere anche in politica. "Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo. Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò".

Sulle priorità della vita ha fatto una classifica Barbara D'Urso, eccola: "Primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato".