Barbara D'Urso torna in tv: "Cacciata da Mediaset? Alcuni sono ossessionati da me..."

Riecco Pomeriggio Cinque con Barbara D'Urso: andrà in onda a partire da oggi, luned' 5 settembre come di consueto su Canale 5. Non stiamo parlando di un avvenimento scontato, quest'anno sembrava davvero la conduttrice partenopea non dovesse più occupare il suo consueto spazio pomeridiano sull'ammiraglia Mediaset.

Lei stessa però ha puntualizzato a proposito del fraintendimento, lanciando anche una frecciata a quelli che definisce “giornali che fanno click”: “Dopo 15 anni torno a teatro, debutterò il giorno di San Valentino. La cosa divertente è che quando si è vociferato che io tornassi a teatro la gente ha pensato ‘Mediaset ha cacciato la D’Urso ha calci in cu*o′. Ma così non è. Leggo questi giornali che fanno click e rido, potrei tranquillamente fare un tweet per smentire, però taccio e sorrido perché penso: queste persone ossessionate da me che vita di mer*a fanno?”.

In realtà la sua presenza in tv è stata effettivamente ridimensionata da Mediaset, che le ha tolto diverse altre produzioni rivelatesi poco lusinghiere in termini di ascolti. E così intorno alla sua unica trasmissione rimasta in piedi (appunto Pomeriggi Cinque), ecco il ritorno a teatro, e dei progetti di cui si sa ancora poco come un ingresso nell'ambito podcast e – udite udite – nel metaverso. Operazioni certamente di marketing, che la vedono sicuramente ancora molto attiva e con voglia di fare.